СРОЧНО НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ ПО СЛОВЕСНОСТИ ПРО ГЕРАКЛА И НЕМНОГО ПРО 12 ПОДВИГОВ

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Легенды Греции донесли до нас 12 подвигов Геракла, каждый из которых является отдельной, непохожей на все остальные, истории. Множество испытаний, непостижимых для простого смертного, пришлось пройти герою Древней Греции. Он сразил Немейского льва-людоеда, обезглавил чудовищную Лернейскую гидру, поймал быструю, как ветер, Керинейскую лань, одолел и доставил неповрежденным Эриманфского вепря, выиграв бой с кентаврами. Герой проявил не только быстроту и силу, но и показал остроту ума, очистив Авгиевы конюшни и уничтожив, наводивших на людей ужас, Стимфалийских птиц. Он усмирил Критского быка и плотоядных коней Диомеда, добыл коров Гериона, сумев победить трехголового монстра-великана. Не все подвиги Геракла вызывали у него чувство удовлетворения. Очень трагична история, названная "Пояс Ипполиты", в которой по коварному замыслу Эврисфея, герою пришлось сражаться с женщинами-амазонками. Завершающими из 12 подвигов Геракла, стали истории о золотых яблоках Гесперид, а также похищение Трехголового пса Цербера из царства Аида. Подвиги Геракла всегда вызывали зависть и у богов, и даже у врагов, которых у могучего воителя было не­мало. Само появление на свет сына бога было пред­определено не только судьбой или желанием отца Зевса. Как ни удивительно, именно недоброжелателям Геракл обязан своей неувядаемой славой.