Октябрь нарицательный или собств.

Русский язык
Октябрь нарицательный или собств.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарицательный )... .... .
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