Территория нидерландов 1566 год

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Территория Нидерландов занимает часть Северо- и Западно–Европейской низменности. С севера и запада страна омывается водами Северного моря. На суше у Нидерландов всего два соседа — Бельгия и Германия. Небольшая по площади страна (41,2 тыс. км²) в 8,6 раз меньше Германии, но все же больше Бельгии. На главную географическую особенность страны указывает само ее название — Нидерланды — «низкие земли». Самая высокая точка — Валсерберг — находится на юго–востоке и едва достигает 321 м над уровнем моря. Значительная часть (почти половина) земель государства находится ниже уровня океана. В результате Нидерланды на протяжении веков подвергаются наводнениям. Население вынуждено вести постоянную борьбу с морем. Эта борьба в первую очередь выражается в строительстве системы защитных дамб и плотин. Недавно был осуществлен величайший проект века «Дельта–Проект». Грандиозная перемычка длиной 3200 м перекрыла Восточную Шельде и защитила обширные участки страны от морских нагонов. Значительная часть Нидерландов представляет соединенную дельту рек Рейна, Мааса и Шельды, образующих несколько рукавов с медленным течением. Вдоль берегов — пояс песчаных дюн. Много озер и торфяников. Ландшафты страны в существенной мере носят антропогенный характер. Природных территорий осталось очень немного. В прибрежной части преобладают польдеры (искусственно насыпанные участки суши) различного возраста, пересеченные множеством каналов и рек. Существенная часть растительности — также искусственного происхождения. Тем не менее и деятельность человека отчасти сказывается на увеличении разнообразия ландшафтов.