При каких целых значениях b является целым числом значения выражения (b-2)^2+8b+1/b
Алгебра
При каких целых значениях b является целым числом значения выражения (b-2)^2+8b+1/b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b-2)²+8b+1 b²-4b+4+8b+1 b²+4b+5 ---------------- = ----------------------= -------------- = b+4+5/b b b b ответ: b=-1; b=1; b=-5; b=5
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