При каких целых значениях b является целым числом значения выражения (b-2)^2+8b+1/b

Алгебра
При каких целых значениях b является целым числом значения выражения (b-2)^2+8b+1/b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b-2)²+8b+1      b²-4b+4+8b+1        b²+4b+5 ---------------- = ----------------------= -------------- = b+4+5/b       b                           b                      b ответ: b=-1;  b=1;   b=-5;   b=5
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