Для приготовления творога взяли 6л молока .сколько молока надо взять что бы получилось творога в 2,5 раза больше?
Математика
Для приготовления творога взяли 6л молока .сколько молока надо взять что бы получилось творога в 2,5 раза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно взять 15 литров молока. (2,5×6)
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