Для приготовления творога взяли 6л молока .сколько молока надо взять что бы получилось творога в 2,5 раза больше?

Математика

Для приготовления творога взяли 6л молока .сколько молока надо взять что бы получилось творога в 2,5 раза больше?

Автор: Гость