Подумай, как ты обратиться и как будешь прощаться в письме, если оно адресованно: 1 учителю, 2. другу или подруге, 3. родителям , бабушке дедушке, 4 инопланетянину, .............. нужно с делать задание правильно но как я не зн...

Русский язык
Подумай, как ты обратиться и как будешь прощаться в письме, если оно адресованно: 1 учителю, 2. другу или подруге, 3. родителям , бабушке дедушке, 4 инопланетянину, .............. нужно с делать задание правильно но как я не знаю.? думаю нужно составить предложения
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1)Здравствуйте 2)привет,3) здравствуйте или привет,4)хай
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