Подумай, как ты обратиться и как будешь прощаться в письме, если оно адресованно: 1 учителю, 2. другу или подруге, 3. родителям , бабушке дедушке, 4 инопланетянину, .............. нужно с делать задание правильно но как я не зн...

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Подумай, как ты обратиться и как будешь прощаться в письме, если оно адресованно: 1 учителю, 2. другу или подруге, 3. родителям , бабушке дедушке, 4 инопланетянину, .............. нужно с делать задание правильно но как я не знаю.? думаю нужно составить предложения

Автор: Гость