Помогите решить задачу. Три цеха за смену изготавливают 614 деталей. Второй цех изготавливал в два раза больше, чем первый, а третий - на 36 деталей меньше, чем второй. Сколько деталей изготовил первый цех?
Алгебра
Помогите решить задачу. Три цеха за смену изготавливают 614 деталей. Второй цех изготавливал в два раза больше, чем первый, а третий - на 36 деталей меньше, чем второй. Сколько деталей изготовил первый цех?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 цех -- x, тогда 2 цех -- 2x, а 3 цех -- 2x-36. Известно, что всего изготовили 614 деталей. Составим и решим уравнение: x+2x+(2x-36)=614. 3x+2x-36=614; 5x=650; x=650÷5; x=130. Итак, 1 цех изготовил 130 деталей, тогда 2 цех изготовил 2x=2×130=260 деталей, а 3 цех изготовил 2x-36=2×130-36=260-36=224. Ответ: 130; 260; 224 деталей.
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