Помогите решить задачу. Три цеха за смену изготавливают 614 деталей. Второй цех изготавливал в два раза больше, чем первый, а третий - на 36 деталей меньше, чем второй. Сколько деталей изготовил первый цех?

Алгебра

Помогите решить задачу. Три цеха за смену изготавливают 614 деталей. Второй цех изготавливал в два раза больше, чем первый, а третий - на 36 деталей меньше, чем второй. Сколько деталей изготовил первый цех?

Автор: Гость