РЕБЯТ НАЙДИТЕ ОШИБКИ!ПОСТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНО ЗАПЯТЫЕ! Игры на внимательность и разв??тие. В мире много развивающих игр.И одни из них сейчас я вам покажу и во всем сегодня мы успеем поиграть! 1.Найди отличие. Перед собой мы види...
Окружающий мир
РЕБЯТ НАЙДИТЕ ОШИБКИ!ПОСТАВЬТЕ ПРАВИЛЬНО ЗАПЯТЫЕ! Игры на внимательность и разв??тие. В мире много развивающих игр.И одни из них сейчас я вам покажу и во всем сегодня мы успеем поиграть! 1.Найди отличие. Перед собой мы видим картинку. Тут изображён мальчик. Судь игры токова найти отличия. На данной картинке их 8. Судь игры токова-найти отличие. 2.Найди путь. Сейчас мы видим много дорог, дракона и рыцаря. Что нужно сделать? «Помочь» рычарю победить дракона. Игра очень проста. Проверяем пути и тем самым находим нужную дорогу. И таких есть много различных игр! Почаще играйте в них повыщайте интелект ,а на этом моя презентация закончилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игры на внимательность и развитие. В мире много развивающих игр. И одни из них сейчас я вам покажу, и во все мы сегодня успеем поиграть! 1.Найдите отличие. Перед собой мы видим картинку.Тут изображён мальчик. Судь игры такова, найти отличия. На данной картинке их 8. Судь. игры такова-найти отличие. 2.Найди путь. Сейчас мы видим много дорог, дракона и рыцаря. Что нужно сделать? Помочь рыцарю победить дракона. Игра очень проста. Проверяем путь и тем самым находим нужную дорогу. И таких, есть очень много, разных игр! Почаще играйте в них, посылайте интелект, а на этом моя презентация закончилась.
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