Раскройте причины характер и цели главных участников первой мировой войны. Срочн??
История
Раскройте причины характер и цели главных участников первой мировой войны. Срочн??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему цель было одна это земля, германия,австр-венгря,франция.англя и.д.т хотели взять много земли а США это страна продал много оружья и стал самым капиталическим стран мира
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