В 400 г воды растворили 100 г соли вычислите массовую долю вещества в растворе

Химия
В 400 г воды растворили 100 г соли вычислите массовую долю вещества в растворе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество соли в воде:100/400*100=25%вот должно быть правельноУдачи))))

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