Чем отличался обед в крестьянской семье от обеда в доме феодала
История
Чем отличался обед в крестьянской семье от обеда в доме феодала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там траву с червями не ели а если серьёзная там каждый день ели мясо а крестьяне могли это всебе позволить раз два в неделю и то рыбу
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