Вырази в новых единицах измерения.73 га 30 а ровно ....а
Математика
Вырази в новых единицах измерения.73 га 30 а ровно ....а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73га 30а=7330а ну ответ короче правильный))) 1)9га 50а=950а 2) 73 га 30а=7330а 3) 98203м=98км203м Както так=)
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