Четырехугольник называется выпуклым если?

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Многоугольник явлляется выпуклым, когда отрезок, соединяющий любые две точки, принадлежащих фигуре, находится внутри многоугольникаЧетырехугольник называется выпуклым, если он лежит в одной полуплоскости относительно любой прямой, содержащей его сторону.Другими словами, четырехугольник — выпуклый, если он лежит по одну сторону от каждой прямой, содержащей две его соседние вершины.Например, четырехугольник ABCD является выпуклым.Он лежит в одной полуплоскости относительно любой из прямых, проходящих через его стороны.Четырехугольник FKMN не является выпуклым.Прямые, проходящие его стороны FK и MK, разбивают FKMN на части, лежащие относительно этих прямых в разных полуплоскостях ( то есть по разные стороны от прямых).