Найдите 25% от числа 240

Математика
Найдите 25% от числа 240
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Автор: Гость
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Гость:
240делить100умножить на25=60
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