Напишите сочинение про хамелеона

Гость: Гость:

Я хочу рассказать вам про хамелеона. Это маленькое причудливое животное, которое обитает в тропиках. Его порой нельзя заметить из-за того, что он меняет свой окрас тела. Эта рептилия может стать голубой, зеленой, красной, фиолетово, в пятнышко и так далее. Все зависит от его настроения и окружающей среды. Еще у хамелеона есть два смешных глазика, которые все время смотрят вокруг и ищут добычу. Питается рептилия разными насекомыми. Когда хамелеон засек еду, он подкрадывается, целится и "стреляет" своим длинным языком. После этого несчастный жук липнет к кончику и хамелеон поедает свой обед, празднуя триумф быстроты над маленьким насекомым. Также у хамелеона есть хвост и лапы, которыми он цепляется к ветвям. Мне нравится эта рептилия, так как она красивая и причудливая.