Склоняйте по падежам семьдесят школьников,восемьдесят спортсменов, пятьсот кило??етров,девятьсот участков,четыреста деревьев

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Склоняйте по падежам семьдесят школьников,восемьдесят спортсменов, пятьсот кило??етров,девятьсот участков,четыреста деревьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п семьдесят школьников......восемьдесят спортсменов Р.п. семидесяти школьников........восьмидесяти спортсменов Д.п. семидесяти школьникам.......восьмидесяти спортсменам В.п. семьдесят школьников........восемьдесят спортсменов Тв.п. семьюдесятью школьниками......восьмьюдесятью спортсменами П.п. (о) семидесяти школьниках........(о) восьмидесяти спортсменах И.п пятьсот километров.......девятьсот участков                                          Р.п. пятисот километров........девятисот участков Д.п. пятистам километрам....девятьюстами участками В.п. пятьсот километров.........девятьсот участков Тв.п. пятьюстами километрами......девятьюстами участками П.п. (о) пятистах километрах.......(о) девятистах участках И.п. четыреста деревьев Р.п. четырехсот деревьев д.п четыремстам деревьям в.п. четыреста деревьев тв.п. четырьмястами деревьями п.п. (о) четырехстах деревьях
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