Конспект по биологии клетки

Биология
Конспект по биологии клетки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и все живое, организм человека состоит из клеток. Благодаря клеточному строению организма возможны его рост, размножение, восстановление поврежденных органов и тканей и другие формы деятельности. Форма и размеры клеток различны и зависят от выполняемой ими функции.  В каждой клетке различают две основные части - цитоплазму и ядро, в цитоплазме, в свою очередь, содержатся органоиды - мельчайшие структуры клетки, обеспечивающие ее жизнедеятельность. В ядре перед делением клетки образуются особые нитевидные тельца - хромосомы. Снаружи клетка покрыта мембраной, отделяющей одну клетку от другой. Пространство между клетками заполнено жидким межклеточным веществом. Главная функция мембраны состоит в том, что она обеспечивает избирательное поступление различных веществ в клетку и выведение из нее продуктов обмена.  Клетки организма человека состоят из разнообразных неорганических и органических веществ. Углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода; многие из них хорошо растворимы в воде и являются основными источниками энергии для осуществления жизненно важных процессов. Жиры образованы теми же химическими элементами, что и углеводы; они нерастворимы в воде. Жиры входят в состав клеточных мембран и также служат важнейшим источником энергии в организме.  Белки - главный строительный материал клеток. Строение белков сложное: молекула белка имеет большие размеры и представляет собой цепь, состоящую из десятков и сотен более простых соединений - аминокислот. Многие белки служат ферментами, которые ускоряют течение биохимических процессов в клетке.  Нуклеиновые кислоты, образующиеся в клеточном ядре, состоят из углерода, кислорода, водорода и фосфора. Различают два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновые (ДНК) находятся в хромосомах и определяют состав белков клетки и передачу наследственных признаков и свойств от родителей к потомству и рибонуклеиновые (РНК) - связаны с образованием характерных для этой клетки белков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто такой Марен Лютер
Ответить
Биология
Какой вид такиеи придает листовой пластине прочность?
Ответить
Литература
СРОЧНО НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ ПО СЛОВЕСНОСТИ ПРО ГЕРАКЛА И НЕМНОГО ПРО 12 ПОДВИГОВ
Ответить
Английский язык
Increable,typical,fantastic,terrible example
Ответить
Алгебра
Решите возвратное уравнение: x^ 4 -x^3 + x^2 - x=0.
Ответить