Выпиши из стихотворения И.Грекова словосочетание "×глагол+существительное","×гла??ол+наречие", ×существительное + существительное" Мелькает жёлтый лист на зелени дерев , Работу кончил серп на нивах золотистых, И покраснел у...

Русский язык

Выпиши из стихотворения И.Грекова словосочетание "×глагол+существительное","×гла??ол+наречие", ×существительное + существительное" Мелькает жёлтый лист на зелени дерев , Работу кончил серп на нивах золотистых, И покраснел уже вдали ковёр лугов, И зрелые плоды висят в садах тенистых ПОЖАЛУЙСИА срочно нужно ,дам 10балл

Автор: Гость