Выпиши из стихотворения И.Грекова словосочетание "×глагол+существительное","×гла??ол+наречие", ×существительное + существительное" Мелькает жёлтый лист на зелени дерев , Работу кончил серп на нивах золотистых, И покраснел у...
Русский язык
Выпиши из стихотворения И.Грекова словосочетание "×глагол+существительное","×гла??ол+наречие", ×существительное + существительное" Мелькает жёлтый лист на зелени дерев , Работу кончил серп на нивах золотистых, И покраснел уже вдали ковёр лугов, И зрелые плоды висят в садах тенистых ПОЖАЛУЙСИА срочно нужно ,дам 10балл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелькает лист (глагол + сущ) на зелени дерев (сущ + сущ) зрелые плоды (прил + сущ) покраснел вдали (глагол+ наречие)
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