1/3х=-6 помогите пожалуйста!!!!!!
Алгебра
1/3х=-6 помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3х =-6 х =-6÷1/3 х= -6*3/1 х= -18 Проверка: 1/3*-18 = -6 -6=-6
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