Во сколько раз увеличивает световой микроскоп изображение объекта
Биология
Во сколько раз увеличивает световой микроскоп изображение объекта
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Гость:
В 10000000раз где-то так
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