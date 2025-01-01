SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности ко...
Математика
SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пrL d=36 a^2+b^2=c^2 27^2+36^2=c^2 729+1296=c^2 2025=c^2 c=45 S=18*45п=810п ответ 810
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