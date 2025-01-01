SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности ко...

Математика

SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности конуса.

Автор: Гость