SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности ко...

Математика
SOS!!!!!!!!!Срочно помогите решить задачу по геометрии за 11 класс.С решение и пояснением. Конус получен вращением треугольного треугольника с катетами 27см и 36см вокруг большего из них.Вычислить площадь полной поверхности конуса.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пrL        d=36 a^2+b^2=c^2 27^2+36^2=c^2 729+1296=c^2 2025=c^2 c=45 S=18*45п=810п ответ 810
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