Один из углов параллеграма на 50° меньше другого
Геометрия
Один из углов параллеграма на 50° меньше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- 1-й и 3-й угол. тогда х-50° 2-й и 4-й угол. зная, что сумма углов паралелограммы равна 360° составим уравнение: х+х+(х-50)+(х-50)=360 4х=460 х= 115°- 1-й и 3-й угол 115-50=65°- 2-й и 4-й угол
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