Один из углов параллеграма на 50° меньше другого

Геометрия
Один из углов параллеграма на 50° меньше другого
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- 1-й и 3-й угол. тогда х-50° 2-й и 4-й угол. зная, что сумма углов паралелограммы равна 360° составим уравнение: х+х+(х-50)+(х-50)=360 4х=460 х= 115°- 1-й и 3-й угол 115-50=65°- 2-й и 4-й угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назовите словари с которыми вы познакомились ято в них можно узнать о слове?
Ответить
Русский язык
Спиши .вставляя пропушинные гласные в суффиксах, подбирая проверочное слово . уго??оч..к - . дом....к - . сыноч....к - . сад....к - . грибоч....к -...
Ответить
Английский язык
Возьми красную ручку и исправь ошибки are the any soup in the fridge
Ответить
Биология
Во сколько раз увеличивает световой микроскоп изображение объекта
Ответить
Математика
Смесь для компота готовят из 3 частей слив из 5 частей крыжовника . Сколько килогра??м слив надо взять чтобы приготовить 160 килограмм смеси для ко...
Ответить