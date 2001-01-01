2. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 10 см. Может ли основание быть равным 20,01 см?
Геометрия
2. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 10 см. Может ли основание быть равным 20,01 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не может. Любая сторона треугольника всегда меньше суммы двух других сторон, а 10+10<20,01
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