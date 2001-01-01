2. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 10 см. Может ли основание быть равным 20,01 см?

Геометрия
2. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 10 см. Может ли основание быть равным 20,01 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не может. Любая сторона треугольника всегда меньше суммы двух других сторон, а  10+10<20,01
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