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(2+c)^2-c(c-4) при c-1/8
Математика
(2+c)^2-c(c-4) при c-1/8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4c+c^2-c^2+4c=8c+4=8*(1/8)+4=4
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