(2+c)^2-c(c-4) при c-1/8

Математика
(2+c)^2-c(c-4) при c-1/8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4c+c^2-c^2+4c=8c+4=8*(1/8)+4=4

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кому из героев конёк горбунёк удалось выяснить кто по ночам ввтаптывает посевы пшеницы
Ответить
Алгебра
Выведи формулу для вычисления суммы углов выпуклого n-угольника
Ответить
Английский язык
Напишите список правил, что вы должны сделать перед закупкой различных вещей Мож??о на русском
Ответить
Математика
Помните со 126 и 127 !!!
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему борьба чувств и разума в произведении горе от ума
Ответить