Сочинение на тему борьба чувств и разума в произведении горе от ума

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Замечательная комедия “Горе от ума” была написана в начале 19 века великим русским писателем – Грибоедовым. В этом произведении Грибоедов затрагивает важнейшие проблемы современности: политические, социально бытовые. Но основной конфликт комедии – взаимоотношений между старым и новым поколениями. Представители уходящей эпохи – лживые, лицемерные люди – составляют фамусовское общество. В этом обществе отрицательно относятся ко всему новому, свежему. О людях судят соответственно их социальному и материальному положению. Фамусов, княжна Тугоуховская, Скалозуб – вот одни из многих представителей века минувшего. Наиболее интересным представителем молодого поколения является Чацкий. Чацкий, будучи личностью незаурядной, отличается от большинства окружающих его людей силой характера, благородством, остроумием. Он ни от кого, ни в чем не зависит, в отличие от Фамусова, представителя века минувшего. Фамусов – человек глупый, поддающийся во всем чужому влиянию, его всегда волнует мнение окружающих его людей. Чацкий отвергал все норма жизни фамусовской Москвы. Ему не нравилось то, что русские дворяне отдали «все в обмен на новый лад – и нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду на другую… » Он не может понять для какой цели великолепную русскую речь дворяне переделали в какой-то смешной язык, который представляет собой «смешенье языков французского с нижегородским. » Чацкий не хочет быть похожим ни на кого из старшего поколения. Фамусов же считает, что жизнь надо строить так, как строили ее отцы. Смотрели бы, как делали отцы, Учились бы, на старших глядя! На все советовать и перестать блажить и служить. Чацкий отвечает, что ни в состоянии прислуживаться, а служить честно нет возможности. Но не все молодые люди разделяют взгляды Чацкого на жизнь. И один из них Молчалин. Этот человек полная противоположность Чацкому. Молчалин рад прислуживать, он не представляет без этого своей жизни. Чацкий пророчит ему блестящую карьеру, говоря, что «нынче любят бессловесных. » Молчалин готов на все, лишь бы продвинуться вверх по служебной лестнице. Он хороший психолог и знает, что для того, чтобы добиться расположения Фамусова и ему подобных, надо держать свое мнение при себе. Молчалин ведет себя в обществе очень скромно, он внимателен ко всем. Там моську вовремя погладит, Тут в пору карточку вотрет. Карьера любыми средствами – девиз Молчалина. Молчалин страшен по своей сути, так как ищет во всем выгоду. Если таким людям как Молчалин, для достижения цели потребуется перемахнуть через кого-то или что-то, то они сделают это без раздумий. Для Молчалина даже любовь – средство получить чин, заработать деньги. Он использует Софью, играет ее чувствами. Чацкий же любит ее по-настоящему. Он испытывает к ней особое возвышенное чувство, неужели Софья не понимает, кто есть кто? Она видит хорошее только в мнение своего отца: … уступчив, скромен, тих, В лице ни тени беспокойства, И на душе проступков никаких, Чужих он вкривь и вкось не рубит – Вот я за что его люблю. Но нельзя сказа, что Софья ослеплена любовью. Она способна оценить своего избранника здраво и критически: Конечно, нет в нем этого ума, Что гений для иных, а для иных чума, Который скор, блестящ и скоро опротивеет… Чацкий же думает, высказывает свое мнение прямо в глаза, он никогда не будет подхалимничать, словом, он обладает всеми качествами, которых нет многих и которых не хочет видеть в своем избраннике Софья. Молчалины и Чацкие живы и по сей день. Молчалины жили и будут жить только для себя. Они всегда достигнут своей цели любыми способами, не чувствуя при этом угрызения совести. «Молчалины блаженствуют на свете! » А Чацкие до сих пор упорно борются за честность, справедливость, правду. Они стремятся изменить жизнь в лучшую сторону.