Помогите перевести What is drawing wint? Are they having fun?
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Помогите перевести What is drawing wint? Are they having fun?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что рисует? Является ли это с удовольствием
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