Сколько процентов составляет масса Земли от массы Солнца, если масса Солнца равна 2*10(в 30 степени)кг, а масса Земли равна 6*10(в 24 степени)кг.

Математика

Сколько процентов составляет масса Земли от массы Солнца, если масса Солнца равна 2*10(в 30 степени)кг, а масса Земли равна 6*10(в 24 степени)кг.

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