Помогите 2 номера без шуток 437 435

Математика
Помогите 2 номера без шуток 437 435
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№437 Ответ : 0,3 Ну я так думаю.
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