Помогите пожалуйста сделать задание по биологии( 6 класс) дам 15 балов больше прост?? нету

Биология
Помогите пожалуйста сделать задание по биологии( 6 класс) дам 15 балов больше прост?? нету
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди в інтернеті картинку якоїсь клітини та перемалюй а у підсумках на пиши: Світловий мікроскоп- це оптичний прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів невидимих для неозброєного ока.Основні частини світлового мікроскопа це окуляр та дзеркало, тому що без них ми б нічого не побачили.А ось призначеня мікроскопа: це вивчати різні живі організми-клітини.
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