Сочинение-описание картины "Утро" Т.Яблонской

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Перед нами находится картина «Утро», написанная замечательным мастером живописи – Татьяной Ниловной Яблонской. Название картины говорит само за себя – на ней художница запечатлела раннее утро. Оно с первыми солнечными лучами проникает сквозь дымку городского тумана в комнату, озаряя всё теплом и светом. Длинные тени от лучей падают на паркетный пол. Балконные двери открыты настежь, а поступающий чистый воздух, едва задевая настенные вьющиеся цветы в кашпо, наполняет всю комнату свежестью и утренней прохладой. Кажется, что мы слышим едва доносящуюся, бодрую музыку просыпающегося города. В центре картины изображена только что проснувшаяся девочка, которая делает зарядку. Ей приблизительно десять лет. Она хрупкая, но в то же время подтянутая, в хорошей физической форме. Мы сразу испытываем симпатию к главной героине. Постель ещё не заправлена, и аккуратно сложенные вещи девочки отдыхают на спинке стула. Но она, расправив руки, как «крылышки», навстречу новому дню, полна бодрости и оптимизма. Интерьер комнаты украшают не только цветы, но и декоративная настенная тарелка с изображением птиц. Создаётся такое впечатление, что они радостно щебечут, встречая вместе с девочкой это весеннее утро! На первом плане картины изображен круглый стол, накрытый красивой синей скатертью. На нем стоит тарелка с хлебом и глиняный расписной кувшин, в котором, несомненно, девочку ждет молоко, налитое заботливой мамой. Глядя на это полотно, мы ловим себя на том, что встречаем вместе с девочкой утро, улыбаясь тёплым и нежным солнечным лучикам.