Предложения с местоимением кто кто-то кто-нибудь кто либо кое-кто

Гость: Гость:

Некто вроде тебя не получит денег на кино,нечто всилилось в мою сестру,некоторый молодой человек сегодня останется дома,несколько раз я прогуливал школу,,кое-кто мне очень нравится,кто-то получил двойку по самостоятельной работе,никто здесь меня не любил,ничто не могло меня остановить,никакой велосипед в магазине мне не нравился