Предложения с местоимением кто кто-то кто-нибудь кто либо кое-кто

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Предложения с местоимением кто кто-то кто-нибудь кто либо кое-кто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некто вроде тебя не получит денег на кино,нечто всилилось в мою сестру,некоторый молодой человек сегодня останется дома,несколько раз я прогуливал школу,,кое-кто мне очень нравится,кто-то получил двойку по самостоятельной работе,никто здесь меня не любил,ничто не могло меня остановить,никакой велосипед в магазине мне не нравился
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