Какое количество тепла выделится при сгорании 500г угля если термохимичное уровне??ие этой реакции такое: С+О2=СЩ2;Н = -402кДж
Химия
Какое количество тепла выделится при сгорании 500г угля если термохимичное уровне??ие этой реакции такое: С+О2=СЩ2;Н = -402кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 г Х кДж С + О2 = СО2 -402 кДжn=1 мольМ = 12 г/мольm=12 г500 г С - ХкДж12 г С - 402 кДжQ = 500 * 402 / 12 = 16750 кДж
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