Решите уравнения (5х+1)=(3х-9) ; (4х-12)=4 ; (3х-5)*(2х+1)=0

Алгебра
Решите уравнения (5х+1)=(3х-9) ; (4х-12)=4 ; (3х-5)*(2х+1)=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 (5х+1)=(3х-9) 5x-3x=-9-1 2x=-10   x=-5   (4х-12)=4 4x=4+12=16 x=16:4=4  (3х-5)*(2х+1)=0 6x ²+3x-10x-5=0 6x²-7x-5=0 D=49-4*6*(-5)=49+120=169    √169=13 x(1)=(7+13):2*6=20/12=10/6=1 4/6= 1 2/3 ≈1.66    x(2)=(7-13):12=-6/12=-1/2=-0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести What is drawing wint? Are they having fun?
Ответить
Музыка
Построить в си бемоль мажоре : D7,
Ответить
Химия
Какое количество тепла выделится при сгорании 500г угля если термохимичное уровне??ие этой реакции такое: С+О2=СЩ2;Н = -402кДж
Ответить
Математика
Сколько процентов составляет масса Земли от массы Солнца, если масса Солнца равна 2*10(в 30 степени)кг, а масса Земли равна 6*10(в 24 степени)кг.
Ответить
Русский язык
Рабочая тетрадь по русскому языку Адаева, Журавлева, Санникова, Шадрина зелёного ??вета 1 часть номер 57
Ответить