Решите уравнения (5х+1)=(3х-9) ; (4х-12)=4 ; (3х-5)*(2х+1)=0
Алгебра
Решите уравнения (5х+1)=(3х-9) ; (4х-12)=4 ; (3х-5)*(2х+1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х+1)=(3х-9) 5x-3x=-9-1 2x=-10 x=-5 (4х-12)=4 4x=4+12=16 x=16:4=4 (3х-5)*(2х+1)=0 6x ²+3x-10x-5=0 6x²-7x-5=0 D=49-4*6*(-5)=49+120=169 √169=13 x(1)=(7+13):2*6=20/12=10/6=1 4/6= 1 2/3 ≈1.66 x(2)=(7-13):12=-6/12=-1/2=-0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое количество тепла выделится при сгорании 500г угля если термохимичное уровне??ие этой реакции такое: С+О2=СЩ2;Н = -402кДж
Математика
Сколько процентов составляет масса Земли от массы Солнца, если масса Солнца равна 2*10(в 30 степени)кг, а масса Земли равна 6*10(в 24 степени)кг.