2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были вс...

Математика
2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были все правильны прошу вас!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частное увеличивается в 2 раза 5:5=1                           4:2=2 40:20=2                      32:8=4 320:80=4                    256:32=8
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