2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были вс...

Математика

2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были все правильны прошу вас!!!!!!!!

Автор: Гость