2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были вс...
Математика
2)как изменится частное ,если делимое увеличить в 8 раз, а делитель в 4 раза? 3)как изменится частное,если делимое увеличить в 8 раз,а делитель в 4 раза? помогите прошу срочно если вы поможете дам 25 баллов... но что бы были все правильны прошу вас!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частное увеличивается в 2 раза 5:5=1 4:2=2 40:20=2 32:8=4 320:80=4 256:32=8
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