2(х+3)+5(х+1),9(7+у)+8(6+у),4(3х+23)+7(6+5х),12(9+8у)+3(11+6у) упростить выражение
Математика
2(х+3)+5(х+1),9(7+у)+8(6+у),4(3х+23)+7(6+5х),12(9+8у)+3(11+6у) упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2х +6 +5х + 5 = 7х +11 2)63 +9у + 48 +8у = 111 + 17у 3)12х +72 +42+35х = 47х + 114 + 47х 4)108 +96у +33 +18у = 141 + 114у
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