Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.

Математика

Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.

Автор: Гость