Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.
Математика
Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.
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