Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.

Математика
Найди значения выражений ,сложи количеством единиц всех разрядов.Раскрась по рез??льтатам вычислений в соответствии с таблицей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь дополнить свой вопрос,я не понимаю,когда дополнить отвечу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Скажите пожалуйста два сложных слова !
Ответить
Алгебра
Помогите решить алгебру а^2+b^2+c^2+3≥2*(a+b+c)
Ответить
Английский язык
Make up the questions you can ask if you want to get the information about a country. 1. ... (continent) 2. ... (large or small country) 3. ....
Ответить
Русский язык
Какую часть речи заменяет местоимение "собой" в предложении "Они представляли соб??й большой материк"
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!!
Ответить