Какую часть речи заменяет местоимение "собой" в предложении "Они представляли соб??й большой материк"

Русский язык
Какую часть речи заменяет местоимение "собой" в предложении "Они представляли соб??й большой материк"
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