Помогите решить алгебру а^2+b^2+c^2+3≥2*(a+b+c)
Алгебра
Помогите решить алгебру а^2+b^2+c^2+3≥2*(a+b+c)
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