Что больше 30% учащихся школы или 1/3 учащихся этой школы ?
Математика
Что больше 30% учащихся школы или 1/3 учащихся этой школы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3=0,333333... 30%=0,3 0,33333..>0,3 30% учащихся школы меньше, чем 1/3 учащихся этой школы
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