2 класс Найди число, которое: На 24 больше 76, на 9 меньше 71, На 48 меньше 90, на 7 меньше 49. Как писать в тетрадь?

Математика

2 класс Найди число, которое: На 24 больше 76, на 9 меньше 71, На 48 меньше 90, на 7 меньше 49. Как писать в тетрадь?

Автор: Гость