2 класс Найди число, которое: На 24 больше 76, на 9 меньше 71, На 48 меньше 90, на 7 меньше 49. Как писать в тетрадь?
Математика
2 класс Найди число, которое: На 24 больше 76, на 9 меньше 71, На 48 меньше 90, на 7 меньше 49. Как писать в тетрадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100 (24+76=100) 2)62 (71-9=62) 3)42 (90-48=42) 4)42 (49-7=42)
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