2. Найдите и выделите обособленные члены предложения: Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх полная гордости .(Горький) Алеша задумчивый направился к отцу. (Достоевский). А театр осаждало людское море буйное на...

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2. Найдите и выделите обособленные члены предложения: Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх полная гордости .(Горький) Алеша задумчивый направился к отцу. (Достоевский). А театр осаждало людское море буйное напористое. (Н.Островский). Потом пришла весна яркая солнечная .(Горький). Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. (Л. Толстой).

Автор: Гость