2. Найдите и выделите обособленные члены предложения: Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх полная гордости .(Горький) Алеша задумчивый направился к отцу. (Достоевский). А театр осаждало людское море буйное на...

Русский язык
2. Найдите и выделите обособленные члены предложения: Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх полная гордости .(Горький) Алеша задумчивый направился к отцу. (Достоевский). А театр осаждало людское море буйное напористое. (Н.Островский). Потом пришла весна яркая солнечная .(Горький). Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. (Л. Толстой).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная гордости задумчивый ? запятая после "яркая" гонимый сильным ветром
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