2 поезда вышли в разное время навстречу друг другу из 2 х городов растояние между к??торыми 782 км скорость 1 поезда 52 км /ч , а 2 поезда 61км/ч пройдя 416 км 1 поезд встретился со 2 на сколько один из поездов вышел раньше

Математика

2 поезда вышли в разное время навстречу друг другу из 2 х городов растояние между к??торыми 782 км скорость 1 поезда 52 км /ч , а 2 поезда 61км/ч пройдя 416 км 1 поезд встретился со 2 на сколько один из поездов вышел раньше

Автор: Гость