2 поезда вышли в разное время навстречу друг другу из 2 х городов растояние между к??торыми 782 км скорость 1 поезда 52 км /ч , а 2 поезда 61км/ч пройдя 416 км 1 поезд встретился со 2 на сколько один из поездов вышел раньше
Математика
2 поезда вышли в разное время навстречу друг другу из 2 х городов растояние между к??торыми 782 км скорость 1 поезда 52 км /ч , а 2 поезда 61км/ч пройдя 416 км 1 поезд встретился со 2 на сколько один из поездов вышел раньше
Ответ(ы):
Гость:
416*52=8ч находился первый поезд в пути782-416=366 км прошел второй поезд366:61=6ч находился второй поезд в пути8-6=2 ч Ответ: на 2ч один из поездов вышел раньше другого
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