Какие воздушные массы формируются на материке северная америка

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Отсутствие горных хребтов на севере создает условия для проникновения на материк арктических воздушных масс. Они могут распространяться до Мексиканского залива, а тропические воздушные массы иногда беспрепятственно проникают далеко на север материка. Большие различия в температуре и давлении между этими массами создают условия для образования сильных ветров - ураганов.