Найдите модуль каждого из чисел: 12,5; - 12,5; 0,8; - 9 15/17; -6; Заранее спасибо ;)
Математика
Найдите модуль каждого из чисел: 12,5; - 12,5; 0,8; - 9 15/17; -6; Заранее спасибо ;)
Ответ(ы):
Гость:
|12.5|=12.5 |-12.5|=12.5 |0.8|=0.8 |-9 15/17|=9 15/17 |-6|=6
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