8376:15 столбиком плиз

Математика
8376:15 столбиком плиз
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Ответ(ы):
Гость:
837615  -75558.4    87 -75   126 -120     60   -60      0
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