Органические вещества из неорганических создают: 1) растения 2) вирусы 3) животные 4) грибы
Биология
Органические вещества из неорганических создают: 1) растения 2) вирусы 3) животные 4) грибы
Ответ(ы):
Гость:
Растения из неорганических веществ (вода и минеральные вещества) в процессе фотосинтеза производят органические вещества.
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