Расскажите о внешней политике Ярослава Мудрого и Охарактеризуйте ее Используя карту на странице с 57 учебника

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В начале своего правления князь много сил вложил в дело повышения грамотности своих поданных. В Новгороде было основано училище для мальчиков, в котором детей учили церковному делу. Он закупал фолианты, а монахи их переводили. Вскоре эти книги стали служить учебниками для славянских людей. При раскопках историки обнаружили рукописи, на которых дети обучались правописанию. Внутренняя политика Ярослава Мудрого, кратко говоря, была также нацелена на градостроительство. Столица Киевской Руси по красоте, можно сказать, соперничала с Константинополем. В честь долгожданной победы над кочевниками в 1037 году был воздвигнут знаменитый Софийский собор. Таким образом, Киев вышел на один уровень с Византией, где тоже существовали храмы с таким названием. Не менее значительные соборы были сооружены в Юрьеве, Пскове и других русских городах. Также Ярославом Мудрым были основаны такие города, как Ярославль (один находится в Польше, другой – на Волге).