Помогите мне! Надо выучить стихотворение о войне не большое подкиньте пж. Очень надо

Литература
Помогите мне! Надо выучить стихотворение о войне не большое подкиньте пж. Очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верим в Победу Против нас полки сосредоточив,  Враг напал на мирную страну.  Белой ночью, самой белой ночью  Начал эту чёрную войну!  Только хочет он или не хочет,  А своё получит от войны:  Скоро даже дни, не только ночи,  Станут, станут для него черны! (В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград) 2. Парад в сорок первом Наверное, товарищи, не зря, Любуясь шагом армии чеканным, Всегда припоминают ветераны Другой – суровый – праздник Октября. Была Москва пургой заметена, У Мавзолея ели коченели, И шла по Красной площади Война – Усталая, в простреленной шинели. То батальоны шли с передовой, Шли на парад окопные солдаты. В тревожных небесах аэростаты Качали удлиненной головой. Терзали тело Подмосковья рвы, Убитых хоронил снежок пушистый, Сжимали горло фронтовой Москвы Траншеи наступающих фашистов. А батальоны шли с передовой, Шли на парад окопные солдаты! Недаром в небесах аэростаты Качали удивленно головой! Кто может может победить такой народ?.. Не забывайте сорок первый год! (Ю. Друнина)©http://otmetim.info/stixi-o-vojne/
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