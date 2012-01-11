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Сколько будет 2/11-1/12
Математика
Сколько будет 2/11-1/12
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/11-1/12=24/132-11/132=13/132
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