Синтаксический разбор предложения;:1) Я жить хочу , и пить , и есть , хочу тепла и све??а.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения;:1) Я жить хочу , и пить , и есть , хочу тепла и све??а.

Автор: Гость