Синтаксический разбор предложения;:1) Я жить хочу , и пить , и есть , хочу тепла и све??а.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения;:1) Я жить хочу , и пить , и есть , хочу тепла и све??а.
Ответ(ы):
Гость:
Я - это подлежащее, выраженное местоимением; Жить, пить, есть, хочу-это сказуемое, выраженное глаголом ; Тепла, света-это дополнение, выраженное существительным ; И-это союз(берешь а кружочек) ; Далее в скобочках(повеств., невоскл., двусост., простое, полное, распр., осл.однородными сказуемыми, однородными дополнениями
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